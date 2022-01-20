Domenec Torrent Galatasaray U19 maçını takip etti
Galatasaray ile Kasımpaşa'nın U19 takımları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşılaştı. Gençlerin maçı 0-0 bitti. Karşılaşmayı Domenec Torrent ve ekibi de seyretti.
20 Ocak 2022, Perşembe 16:58 Son Güncelleme:
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Domenec Torrent Galatasaray U19 maçında... Galatasaray - Kasımpaşa U19 takımları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı takımın yeni teknik direktörü genç oyuncuların karşılaşmasını tribünden takip etti.
Torrent'e yeni yardımcısı Albert Riera ve Hakan Balta da eşlik etti.
Galatasaray - Kasımpaşa U19 mücadelesi 0-0 sona erdi. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray hafta sonu Trabzonspor 'la karşılaşacak.