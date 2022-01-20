Futbol Domenec Torrent Galatasaray U19 maçını takip etti

Domenec Torrent Galatasaray U19 maçını takip etti

Futbol

Domenec Torrent Galatasaray U19 maçını takip etti

Galatasaray ile Kasımpaşa'nın U19 takımları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşılaştı. Gençlerin maçı 0-0 bitti. Karşılaşmayı Domenec Torrent ve ekibi de seyretti.

20 Ocak 2022, Perşembe 16:58 Son Güncelleme:
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Domenec Torrent Galatasaray U19 maçında... Galatasaray - Kasımpaşa U19 takımları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı takımın yeni teknik direktörü genç oyuncuların karşılaşmasını tribünden takip etti.

Torrent'e yeni yardımcısı Albert Riera ve Hakan Balta da eşlik etti.

Galatasaray - Kasımpaşa U19 mücadelesi 0-0 sona erdi. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray hafta sonu Trabzonspor 'la karşılaşacak.

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