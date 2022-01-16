Karşılaşmayı yorumlayan Torrent, "Sadece 4 gündür buradayız. 3-2 yenik duruma düştüğümüzde beraberlik için hamle yaptık, bu yüzden dördüncü golü yedik. Dördüncü golden sonra 3 puan kaybettiğimizi anladık fakat sadece 3 puan kaybettik. Gelişmemiz gerekiyor. Çok fazla kontratak yedik bugün. Bunların önüne geçmeliyiz. Daha iyi bir performans sergilemiş olsaydık, daha iyi bir sonuca ulaşacaktık. Afrika Kupası'na gitmiş oyuncularımız var, sakatlanan oyuncularımız var. Bunların hepsi, bahane olarak kullanılmaması gereken şeyler. Daha fazla çalışmamız gerekiyor" dedi.

Tecrübeli hoca transferle ilgili soruya ise, "Galatasaray'ın daha önceden maçlarını izlediğimde kafamda belli bir şey oluşmuştu. Fakat ben burada sadece hocayım. Bu transfer işi yönetimle kulüp olarak almamız gereken bir karar" açıklamalarında bulundu.

Fatih Terim'le ilgili gelen soruya Domenec Torrent, "Fatih Terim, Türkiye'de efsane. Sadece burada değil futbol kariyeriyle Avrupa'da da saygıyı hak eden biri. Ancak futbolda en önemlisi kulüplerdir, kulüpler kalıcıdır. Kendimi Terim ile karşılaştırma veya rekabet etme gibi bir durumda görmüyorum. Bu hata olur." yanıtını verdi.

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