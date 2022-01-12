Futbol Domenec Torrent Galatasaray'da ilk idmanına çıktı

Domenec Torrent Galatasaray'da ilk idmanına çıktı

Futbol

Domenec Torrent Galatasaray'da ilk idmanına çıktı

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent ilk idmanına çıktı. Başkan Burak Elmas'ın eşlik ettiğini Torrent yardımcılarıyla beraber futbolcularla ve personelle tanıştı.

12 Ocak 2022, Çarşamba 14:14 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın kulüp televizyonu GS TV'de Domenec Torrent'in ilk idman görüntüleri yayınlandı. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent ilk idmanına çıktı. Başkan Burak Elmas 59 yaşındaki İspanyol teknik adamı futbolcularla tanıştırdı. Günün ilk idmanı saat 11'de gerçekleşti. Domenec'in yardımcıları da idmanda yer aldı. Torrent yönetimindeki ikinci idman akşam 17.00'de gerçekleşecek.


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