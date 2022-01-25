Futbol Domenec Torrent iyi başlayamıyor! Flamengo karnesi

Domenec Torrent iyi başlayamıyor! Flamengo karnesi

Futbol

Domenec Torrent iyi başlayamıyor! Flamengo karnesi

Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, Galatasaray'daki ilk 3 maçından da mağlubiyetle ayrıldı. 3 maçta 9 gol yiyen Galatasaray, Torrent'le henüz puan alamadı. İspanyol hoca, Flamengo da kötü bir başlangıç yapmıştı.

25 Ocak 2022, Salı 16:53 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın hocası Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında henüz puanla tanışamadı. Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor mağlubiyetlerini yaşayan Torrent'in Galatasaray'ı bu maçlarda 9 gol yedi.

Torrent öncesi dönemde de Fatih Terim'le uzun süredir galibiyet hasreti çeken sarı kırmızılılar, üst üste gelen kayıplarla kendini bir anda düşme potasında buldu.

Torrent, Galatasaray'dan önce çalıştırdığı Brezilyal ekibi Flamengo'da da benzer bir başlangıç yapmıştı.

Jorge Jesus sonrası Flamengo'ya giden Torrent, burada da ilk iki maçını kaybetmişti.

Serie A'da 23 maça çıkan Torrent, Flamengo ile 13 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik almıştı.

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