Domenec Torrent iyi başlayamıyor! Flamengo karnesi

Galatasaray'ın hocası Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında henüz puanla tanışamadı. Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor mağlubiyetlerini yaşayan Torrent'in Galatasaray'ı bu maçlarda 9 gol yedi.

Torrent öncesi dönemde de Fatih Terim'le uzun süredir galibiyet hasreti çeken sarı kırmızılılar, üst üste gelen kayıplarla kendini bir anda düşme potasında buldu.

Torrent, Galatasaray'dan önce çalıştırdığı Brezilyal ekibi Flamengo'da da benzer bir başlangıç yapmıştı.

Jorge Jesus sonrası Flamengo'ya giden Torrent, burada da ilk iki maçını kaybetmişti.

Serie A'da 23 maça çıkan Torrent, Flamengo ile 13 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik almıştı.