Galatasaray'ın Rizespor'u 4-2 yendiği maçın ardından teknik direktör Domenec Torrent, basın mensuplarına konuştu. Basın toplantısında A Spor'dan Serdar Kelleci, Torrent'i mutlu eden bir soru sordu.

Yorumcu Serdar Kelleci, "İlk 15 dakikada Kerem'i içe kat ettirip orta sahadan top almasını istiyordunuz sağ bek Baiano'nun stopere yanaşmasından sonra Kerem dışta, Aanholt içte görev aldı bu kararı maç sırasında mı verdiniz?" dedi.

Torrent ise bu soru sonrası Kelleci'ye teşekkürlerini ileterek, "Bu gerçek bir futbol sorusu, bunu sorduğunuz için çok memnun oldum. 1 saat konuşabilirim çünkü bu konuda konuşmaya bayılıyorum" dedi.

Kelleci, o anları paylaştı.



