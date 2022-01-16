Galatasaray'da Hatayspor maçının hazırlıkları sona erdi. Bu akşam saat 19.00'da Hatayspor'a konuk olacak Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenec Torrent'in nasıl bir diziliş ve oyun anlayışıyla sahada olacağı merak konusu.

Ligdeki son 9 maçında sadece 1 galibiyet alabilen, son 5 deplasmanda ise 3 puan göremeyen Galatasaray, yeni hocasıyla çıkışa geçmek istiyor. Sarı kırmızılılar ligin ilk yarısındaki maçı 2-1 kazanmıştı.

Hatayspor ise iyi başladığı ligde son haftalarda sıkıntılı. Buna rağmen 32 puanla 6. sırada olan Hatayspor, 12. sıradaki rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Maçın hakemi Erkan Özdamar olacak.

Muhtemel 11'ler:

Hatayspor: Abdullah, Sadık, Fatih, Falette, Bülent, Saint-Louis, Sackey, Lobjanidze, Mert, Kamara, Diouf

Galatasaray: İsmail, Yedlin, Alpaslan, Marcao, van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Halil