Domenec Torrent'ten ilk sınav: Hatayspor maçında nasıl bir 11 tercih edecek?
Galatasaray, Domenec Torrent yönetimindeki ilk maçına Hatayspor karşısında çıkacak. Son 9 haftada sadece 1 galibiyet alabilen sarı kırmızılılarda Fatih Terim'in görevden alınmasının ardından takımın başına Torrent getirilmişti. Çiçeği burnunda teknik adam 5 günlük çalışmanın ardından ilk sınavını verecek.
16 Ocak 2022, Pazar 09:56 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Hatayspor maçının hazırlıkları sona erdi. Bu akşam saat 19.00'da Hatayspor'a konuk olacak Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenec Torrent'in nasıl bir diziliş ve oyun anlayışıyla sahada olacağı merak konusu.
Ligdeki son 9 maçında sadece 1 galibiyet alabilen, son 5 deplasmanda ise 3 puan göremeyen Galatasaray, yeni hocasıyla çıkışa geçmek istiyor. Sarı kırmızılılar ligin ilk yarısındaki maçı 2-1 kazanmıştı.
Hatayspor ise iyi başladığı ligde son haftalarda sıkıntılı. Buna rağmen 32 puanla 6. sırada olan Hatayspor, 12. sıradaki rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Maçın hakemi Erkan Özdamar olacak.
Muhtemel 11'ler:
Hatayspor: Abdullah, Sadık, Fatih, Falette, Bülent, Saint-Louis, Sackey, Lobjanidze, Mert, Kamara, Diouf
Galatasaray: İsmail, Yedlin, Alpaslan, Marcao, van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Halil