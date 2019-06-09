Fransa Açık Erkekler'de finalin adı Dominic Thiem - Rafael Nadal oldu. Djokoviz'i 3-2'lik skorla yenen Dominic Thiem ile Federer'i 3-0 yenen Nadal Roland Garros'ta kupa mücadelesi verecek.

Bu heyecan dolu maçı kaçırmak istemeyen tenisseverler ise şimdi "Dominic Thiem Rafael Nadal tenis maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu yöneltiyor.

DOMINIC THIEM RAFAEL NADAL MAÇI NE ZAMAN?

Dominic Thiem Rafael Nadal tenis maçı BUGÜN SAAT 16.00'da gerçekleşecek. Mücadeleyi Eurosport kanalı canlı yayınlayacak.

Dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic’i mağlup eden 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası’nın finalinde Rafael Nadal’ın rakibi oldu.

Başkent Paris’te düzenlenen ve dün olumsuz hava şartlarından dolayı yarıda kalan Sırp Djokovic ile geçen yılın finalisti Avusturyalı Thiem arasındaki tek erkekler yarı finali, bugün devam etti.

Setleri 1-1 eşitlikle yarıda kalan mücadelenin üçüncü setini 7-5 kazanan Thiem, setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü sette daha iyi performans gösteren Djokovic, seti 7-5 alarak maçı final setine taşıdı.

Final setinde rakibinin servisini kıran Thiem, skoru 4-1’e getirdiğinde yağış nedeniyle maça ara verildi. Yaklaşık 1 saatlik aradan sonra tekrar başlayan oyunda Avusturyalı tenisçi, seti 7-5 kazandı ve 4 saat 13 dakika sonunda sahadan 3-2 galip ayrılarak finale kaldı.

Fransa Açık’ta üst üste ikinci kez finale kalan Thiem, grand slam turnuvalarında bunu başaran ilk Avusturyalı tenisçi oldu.

Son 3 grand slam turnuvasının şampiyonu Djokovic ise 2015 Wimbledon, 2015 ABD Açık, 2016 Avustralya Açık, 2016 Fransa Açık’ta yakaladığı seriyi tekrarlayamadı.