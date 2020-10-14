Dominic West ve eşinden, aldatma sonrası öpüşme fotoğrafı geldi

'The Affair' dizisindeki aldatan erkek rolünü gerçek hayata taşımakla suçlanan Dominic West, dört çocuğunun annesi Catherine FitzGerald ile hala birlikte olduklarını ve evliliklerinin sarsılmadığını, eşine sarılıp öperek gösterdi.

Romantik İtalya gezisi

50 yaşındaki İngiliz aktör, 'The Pursuit Of Love' dizisinde 31 yaşındaki rol arkadaşı Lily James (yukarıda) ile Roma sokaklarında öpüşürken görüntülenmişti. Daily Mail’de yayımlanan fotoğraflarda West ile James, birlikte scooter’a binerken, akşam yemeğinde sarılır ve öpüşürken görülmüştü.

Fotoğraflardan sonra West’in 10 yıllık eşi, 49 yaşındaki FitzGerald’ın bu olaydan dolayı yıkıldığı sözleri yazılmıştı.

West ve FitzGerald çifti, geçtiğimiz gün evlerinin önünde, aralarında sorun olmadığını kanıtlamak için poz verdi.

Çift, basına imzalarıyla birlikte, “Evliliğimiz güçlü ve hala birlikteyiz. Teşekkürler” notunu iletti. Lily James ile çıktığı Roma tatilinden dönen West’in evde eşiyle kriz görüşmesi yaptığı ve sorunun üstesinden gelme kararı aldığı anlaşıldı.

"Catherine fotoğrafları görünce yıkıldı"

FitzGerald’ın bir arkadaşı, “Catherine fotoğrafları görünce yıkıldı. Öğrenir öğrenmez onunla konuşmaya geldim. Catherine, Dominic’le konuşmaya çalıştı ama o telefonunu açmadı. Catherine şoka girdi, neler olduğundan haberi yoktu. Şimdi birlikteler. Bu kırk yılda bir başlarına gelen bir şey. Catherine, iyi bir evlilikleri olduğunu düşünüyor, sorunun üstesinden geldiler” dedi.

Tasarımcı FitzGerald, 1995-2002 arasında Edward Lambton ile evliydi. West ile birlikteliklerinden Dora (14), Senan (12), Francis (11) ve Christabel (7) adlarında dört çocuğu var.

West’in Polly Astor ile ilişkisinden 22 yaşında Martha adında bir kızı daha bulunuyor.

Öte yandan Lily James, 5 yıldır bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Matt Smith'ten geçtiğimiz günlerde ayrıldı. James'in adı son olarak temmuz ayında birlikte görüntülendiği Captain America rolüyle bilinen Chris Evans'la anılmıştı.

Dizide de benzer hikaye

Dominic West'in başrolde yer aldığı beş sezonluk 'The Affair' dizisi de, her de evli olan iki karakterin yasak ilişkisini konu alıyordu. West, dizide Alison ile tanıştıktan sonra hayatı değişen evli ve çocuklu yazar Noah'ı canlandırıyordu.