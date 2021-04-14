Dominos, ABD’de otonom araçla pizza teslimatı yapmaya başladı

Dominos, ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Houston şehrinde otonom araçla pizza teslimatı yapmaya başladığını duyurdu. Şirket, Houston’daki müşterilerinin, artık siparişlerini Nuro tarafından geliştirilen R2 adlı otonom araçtan teslim alabileceğini söyledi. Otonom sipariş teslimatına ilişkin projesi, yaklaşık 2 sene önce duyurulmuştu.

Dominos, Nuro R2’nin karayolunda teslimat yapabilen ve ABD Ulaştırma Bakanlığı’ndan onay alan ilk tam sürücüsüz teslimat aracı olduğuna işaret etti.

Şehir sakinleri, belirli günlerde ve saatlerde Woodland Heights’ta bulunan bir Dominos şubesinden sipariş verirken Nuro R2 ile teslimat yapılmasını tercih edebilecek. Müşteriler ayrıca, teslimat süreci boyunca metin uyarılarıyla ve sipariş onayı sayfasından ‘R2’nin mevcut konumunu takip edebilecek. Şirket, satın alma işlemini tamamlayan kullanıcılara bir PIN kodu verecek. Müşterilerin, siparişlerini teslim almak için yalnızca ‘R2’nin dokunmatik ekranına söz konusu PIN kodunu girmesi gerekecek.