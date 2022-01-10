Domuz gribi 2010’lu yıllarda insanlık için büyük tehlike oluştururken toplumsal bağışıklık nedeniyle artık pek korkulmayan bir influenza çeşidi haline geldi. A H1N1 olarak bilinen domuz gribi (İnfluenza) testleri tıpkı koronavirüs PCR testi gibi urundan ve boğazdan alınan örnekler ile yapılıyor ve hızlı sonuç veriyor. İşte, domuz gribi belirtileri, etkileri ve tedavisine ilişkin merak edilenler…

DOMUZ GRİBİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Domuz gribinin belirtileri, diğer sık görünen grip türlerinin belirtileri ile benzerlik göstermektedir. Artık günümüzde pek çok kişi domuz gribine neden olan A (H1N1) virüsüne karşı büyük oranda bağışıklık gösterdiği için eski dönemlere göre daha az tehlike arz etmektedir ancak altta yatan sağlık sorunları nedeniyle kimilerinde domuz gribi ciddi risk oluşturmaktadır. Domuz gribinin başlıca belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir;

Öksürük,

Ateş,

Yaygın vücut ağrısı,

Boğaz ağrısı,

Üşüme, titreme

Baş ağrısı,

Nadir olarak ishal, mide bulantısı ve kusma

Yorgunluk hissi

Daha önce de belirttiğimiz gibi domuz gribi kronik hastalığı olan kişilerde daha ağır bir tabloya neden olabilir. Bu durum ise akciğer infeksiyonu (pnömoni) ve solunum yetmezliği sonucunda ölüme bile yol açabilir. Kimi hastalarda bakterilere bağlı olarak griple aynı dönem içerisinde ya da sonrasında sinüs, akciğer ve kulak iltihabı oluşabilir. Genel durum bozukluğu, uzun süreli ve kontrolü güç ateş ve solunum sıkıntısı gibi belirtilerin yaşanması halinde mutlaka doktora başvurulmalıdır. Zor nefes alma ve bilinç bulanıklığı acil müdahale gerektiğini göstermektedir.

İNFLUENZA TESTİ NEREDE YAPILIR?

Bir kişide domuz gribi olduğundan şüpheleniliyorsa doktor tarafından test yaptırmaya yönlendirilir. İnfluenza testi koronavirüs testinde olduğu gibi boğazdan ve ağızdan pamuklu çubuk ile alınan örnekler yoluyla yapılır ve test yaklaşık 15 dakikada sonuç verir.

Türkiye’de domuz gribi tanısı için yapılan testler Sağlık Bakanlığı kontrolünde görevlendirilen çeşitli laboratuvarlarda yapılmaktadır. Üniversite hastanesi laboratuvarları, büyük şehirlerde bulunan Halk Sağlığı laboratuvarları ve yetkilendirilmiş özel laboratuvarlarda bu testler yapılabilmektedir.

DOMUZ GRİBİ TEDAVİSİ EVDE YAPILIR MI?

Domuz gribi olan pek çok kişi herhangi bir özel tedavi gerekmeden hastalığı evde atlatabilir. Bununla birlikte domuz gribi de dahil olmak üzere birçok kişi yalnızca semptomların giderilmesine ihtiyaç duyar. Yüksek ateşin kontrol altın alınması veya vücut ağrıları için birtakım ilaçlar reçete edilebilir.

Diğer yandan erişkinlerde

Nefes darlığı ya da zor nefes alma,

Sık ve uzun süreli kusma veya

Bilinç bulanıklığı görülmesi,

Çocuklarda ise

Vücutta solgunluk ya da morarma

Hızlı veya zor nefes alma

Uyarılara cevapta azalma ve uykuya meyil

Beslenememe

Ateşle beraber döküntü görülmesi veya

Huzursuzluk gibi semptomlar görüldüğünde acil müdahale edilmelidir…

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