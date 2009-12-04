Domuz Gribine Karşı Anne Sütü

Bugünlerde herkesin korkulu rüyası haline gelen H1N1 virüsü hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Kimi maske takarak, kimi sürekli temizlik yaparak, kimi ise evden dışarı hiç çıkmayarak gribe karşı önlem almaya çalışıyor. Aşı ise hemen hemen herkesin kafasında bir soru işareti. Risk grupları aşılanmaya başladı.

Peki ya aşı yapılamayan 6 aydan küçük bebekleri nasıl koruyacağız? Ya da henüz aşıları yapılmamış olan ancak risk grubunda olan 2 yaşın altındaki bebekleri H1N1 virüsünden korumak için neler yapabiliriz?



Memorial Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Karaböcüoğlu, “2 yaşın altındaki bebeklerde H1N1 virüsünden korunma yolları” hakkında bilgi verdi.



Bebeğinizi Öpmeyin



Sağlık Bakanlığı tarafından da riskli olarak belirtilen 2 yaşın altındaki bebeklerde H1N1 virüsü daha ağır geçebilir ve tehlikeli seyredebilir. Bebeklerin özellikle bu günlerde kapalı ve kalabalık ortamlara sokulmaması gerekmektedir. Ebeveynlerin ellerini bol su ve sabunla sık sık yıkaması hastalıktan korunmada etkilidir. Bebeğinizin beslenmesi sırasında ya da onunla ilgilenmeden önce ellerinizi mutlaka en az 30 saniye süreyle akan suyun altına sabunla yıkayın.

Eğer hastaysanız bebeğinizin bulunduğu ortamda maske takmalı ve kesinlikle onları öpmemelisiniz. Dış ortamdan eve gelen ebeveynlerin bebeklerinin yanına gitmeden kıyafetlerini değiştirmeleri, mümkünse ılık bir duş almaları ve özellikle ellerini bol su ve sabunla yıkamaları gerekmektedir.



Anne Sütü Bebeğin Bağışıklık Sistemini Güçlendiriyor



Birçok hastalığın gelişmesine engel olan mucizevi besin anne sütü H1N1 virüsünden korunmada da etkin. anne sütü bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve gribin ağır seyretmesini de engellemektedir. Bu nedenle 6 aydan küçük bebeklerin özellikle emzirilmeleri bu virüsten korunmada da çok önemlidir. anne sütü alan bebekler özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları ve ishaller başta olmak üzere pek çok hastalığı daha hafif ve daha az geçirirler.

Hasta Olsanız da Emzirmeyi Kesmeyin



Anne sütü bağışıklık sisteminin gelişiminde oldukça önemlidir ve hastalıklarla başa çıkabilmelerinde yardımcı olur. Bebekler en az 6 ay boyunca ek olarak su bile verilmeden anne sütü ile beslenmelidir. anne hasta olsa dahi emzirme kesilmemelidir. anne sütünün kesilmesini gerektirecek hastalıkların sayısı çok azdır (AİDS, basil saçan akciğer veremi vb).

Hastalıklar sırasında anne vücudunda oluşan koruyucu maddeler anne sütü ile bebeğe geçerek aynı hastalıktan bebeğin de korunmasını sağlamaktadır. Doktor tarafından anneye verilen ilaçların pek çoğu da emzirmeye engel teşkil etmemektedir.



Bebek Hastayken de Emmeli



Hasta olan bebek için yapabilecek en faydalı şeylerden biri onu emzirmeye devam etmektir. Bebekler hasta oldukları zaman, daha çok sıvıya ihtiyaç duyarlar. anne sütü diğer sıvı gıdalardan çok daha faydalıdır.



Emzirirken ilaç almak doğru mudur?



Doktor tarafından tavsiye edilen ilacı kullanan anneler bebeklerini emzirmeye devam edebilirler.





Bebeklerde Acil Müdahale Gerektiren Belirtiler



• 38,5 dereceyi geçen ateş

• Hızlı veya zor nefes alma

• Vücutta solgunluk ya da morarma

• Beslenememe

• Uyarılara cevapta azalma, halsizlik ve uykuya meyil

• Huzursuzluk