Domuz saldırısına uğrayan çoban yaralandı!

Pertek ilçesine bağlı Yukarı Yakabaşı köyü mezrasında çobanlık yapan 25 yaşındaki Özkan Ulubay, domuz saldırısı sonucu yaralandı. Yaralı genç 112 Acil Komuta Merkezi'nden yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı çobana ulaşarak olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı 5 saatlik çalışmayla bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İHA