Donacaklardı, itfaiye kurtardı

Şırnak Silopi'de bir köpek ile yeni doğan 6 yavrusunu donmaktan itfaiye kurtardı

20 Aralık 2018, Perşembe 12:05
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Donacaklardı, itfaiye kurtardı

İhbarla ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki TIR parkına giden itfaiye ekipleri, bir köpeğin yeni doğan 3 yavrusunun telef olduğunu, 6’sının ise donmak üzere olduğunu gördü.

İtfaiye erleri, köpek ile yavrularını alıp İtfaiye Müdürlüğü’ne getirdi. Buradaki kulübeye yerleştirilen köpek ve yavruları, donmaktan kurtarıldı.

'KULÜBEYE YERLEŞTİRDİLER'

İtfaiye eri Azad Bekeş, "Duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı üzerine TIR parkına gittik. Yeni yavrulamış bir köpek bulduk. 9 tane yavru doğurmuş. Bunlardan 3’ü ölmüş. Köpek ve 6 yavrusunu alarak müdürlüğümüzde bulunan kulübeye yerleştirdik" dedi.

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