Donald Trump açıkladı: Mattis emekli oluyor

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis’in şubat ayı sonunda görevinden ayrılarak emekli olacağını açıkladı

21 Aralık 2018, Cuma 01:44 Son Güncelleme:
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Donald Trump açıkladı: Mattis emekli oluyor

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis’in şubat ayı sonunda görevini bırakıp emekliye ayrılacağını açıkladı. ABD Başkanı Trump, Mattis’le ilgili açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

"BÜYÜK BİR ONURLA EMEKLİYE AYRILACAK"

Trump açıklamasında, "General Mattis, geçen 2 yıl boyunca yönetimimde Savunma Bakanı olarak hizmet ettikten sonra şubat ayı sonunda büyük bir onurla emekliye ayrılacaktır. Onun döneminde özellikle yeni savaş ekipmanları alınması bağlamında çok büyük ilerlemeler sağlandı." ifadelerini kullandı.

Müttefik ülkelerin askeri yükümlülüklerini yerine getirme konusunda Mattis’in kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Trump, "Yeni Savunma Bakanı kısa süre içinde ilan edilecek. Yaptığı hizmetler için Jim’e çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trump’ın Suriye’den çekilme kararının ardından Mattis’in bu durumdan rahatsız olduğu iddia ediliyordu.

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