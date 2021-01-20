Donald Trump'ın 4 yıllık ABD başkanlık dönemi resmen sona erdi.

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Trump çifti Türkiye saati ile 16.15'te son defa Beyaz Saray’dan çıktı ve burada kendilerini görüntüleyen basın mensupları ile çalışanlara veda etti. Çift ardından helikopter ile Andrews Hava Üssü’ndeki törene doğru yola çıktı.

Çift, yüz yıllardır devam eden geleneğin aksine Biden'ın yemin törenine katılmayacak. Donald ve Melania Trump, Andrews Hava Üssü’ndeki 'veda töreni'nin ardından Florida'daki konutlarına geçecek.

Beyaz Saray'dan ayrılan ABD Başkanı Trump, helikopterinin önünde şu ifadeleri kullandı:

Amerikan halkını seviyorum, Umarım uzun soluklu bir veda olmaz.

Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra kürsüde açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump şu ifadeleri kullandı:

Çabalarınız için teşekkürler.

Bu gerçekle özel bir yolculuktu. First Lady’miz gerçekten müthiş haysiyette bir kadın.

Dünyanın en iyi ülkesi bizim, biz gerçekten tıbbi bir mucize gerçekleştirdik. Aşıyı 9 ayda bulduk, normalde geliştirilmesi çok uzun sürüyordu.

Neredeyse 300 federal hakimi atadık, bu sayılar çok fazla. Bu ülkenin koronavirüsten muzdarip halkına…

Korkunç bir şeydi bu. Muazzamsınız, burası çok güzel bir ülke. En büyük onurumdur başkanınız olmak.

Her zaman siz izleyeceğim, dinleyeceğim. Yeni hükümete büyük şans ve başarı diliyorum. Onlara muazzam başarılar sağlayabilecekleri bir temel bıraktık. Ülkenin başına gelen en kötü salgına rağmen…

Yenilgiyi kabul edememişti

Biden'in kazanmasını bir türlü kabul edemeyen Trump, her fırsatta seçimlerde hile olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz günlerde bu yöndeki söylemleri nedeniyle Trump taraftarları Kongre binasını basmış, protestolarda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Biden bugün yemin edecek

Seçilmiş Başkan Joe Biden ve Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris bugün başkent Washington DC'de yemin ederek görevlerine başlayacak. Yemin töreninin TSİ 20.00'de başlaması bekleniyor.







