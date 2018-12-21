Donald Trump 'emekli olacak' dedi, Mattis istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis’in şubat ayı sonunda görevini bırakıp emekliye ayrılacağını açıkladı. ABD Başkanı Trump, Mattis’le ilgili açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise, ABD Başkanı Donald Trump ile ABD’nin Suriye’deki askeri birliklerini geri çekmesi ve Amerika’nın dünya ülkeleri ile ilişkisindeki derin anlaşmazlıklarından dolayı istifa kararı aldığını duyurdu. Mattis’in Beyaz Saray’a giderek yaklaşık 45 dakika Başkan Trump’la görüştükten sonra istifa mektubunu sunduğu ve şubat ayı sonunda görevden ayrılacağı belirtildi.

"BÜYÜK BİR ONURLA EMEKLİYE AYRILACAK"

Trump açıklamasında, "General Mattis, geçen 2 yıl boyunca yönetimimde Savunma Bakanı olarak hizmet ettikten sonra şubat ayı sonunda büyük bir onurla emekliye ayrılacaktır. Onun döneminde özellikle yeni savaş ekipmanları alınması bağlamında çok büyük ilerlemeler sağlandı." ifadelerini kullandı.

Müttefik ülkelerin askeri yükümlülüklerini yerine getirme konusunda Mattis’in kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Trump, "Yeni Savunma Bakanı kısa süre içinde ilan edilecek. Yaptığı hizmetler için Jim’e çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



