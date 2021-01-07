Donald Trump görevden alınabilir mi?

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, bugün yayımladığı başyazısında anayasanın 25'inci maddesinin işletilerek, Başkan Trump'ın görevden alınması çağrısında bulundu. Post, başyazısında, Trump'ın seçim mağlubiyetini kabul etmesinin ve taraftarlarını sürekli olarak kışkırtmasının akla hayale gelmeyecek sonuçlar doğurduğunu ve işleri Kongre binasına saldırı düzenlenmesine kadar götürdüğünü yazdı.

Yazıda, "Bu isyana teşvik eyleminin tüm sorumluluğu görevde kaldığı süre boyunca ABD demokrasisine büyük bir tehdit oluşturacağını gösteren Başkan'a aittir. Trump görevden alınmalıdır" denildi. Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine kadar görevini sürdürmeye uygun olmadığını aktaran Post, iki hafta daha elinde başkanlığa ait geniş yetkileri bulundurmasının "kamu düzeni ve ulusal güvenliğe" tehdit oluşturduğunu belirtti.

Yazının son bölümünde şu ifadeler yer aldı:

Biden söylediklerinde haklı. Kuralların, kaidelerin, kanunların ve hatta anayasanın, insanlar inandığı sürece bir değeri vardır. Amerikalılar, sisteme inandıkları için arabalarına bindiklerinde emniyet kemerlerini takıyor, trafik kuralların riayet ediyor, vergilerini ödüyor ve seçimlerde oy kullanıyor ve bu sistem de bu inanç olduğu için işlemeye devam ediyor. Bu ülkede en yüksek kademeden insanlara yalnızca tweetler atılarak değil, eylemle de bu inancı kırmaları çağrısı yapıldı. Trump bir tehdittir ve Beyaz Saray'da olduğu sürece bu ülke tehlike altında kalmayı sürdürecektir.

Biden söylediklerinde haklı. Kuralların, kaidelerin, kanunların ve hatta anayasanın, insanlar inandığı sürece bir değeri vardır. Amerikalılar, sisteme inandıkları için arabalarına bindiklerinde emniyet kemerlerini takıyor, trafik kuralların riayet ediyor, vergilerini ödüyor ve seçimlerde oy kullanıyor ve bu sistem de bu inanç olduğu için işlemeye devam ediyor. Bu ülkede en yüksek kademeden insanlara yalnızca tweetler atılarak değil, eylemle de bu inancı kırmaları çağrısı yapıldı. Trump bir tehdittir ve Beyaz Saray'da olduğu sürece bu ülke tehlike altında kalmayı sürdürecektir.

25'inci madde hatırlatıldı

Kabine üyelerinin de, isyani kışkırttığı gerekçesiyle Donald Trump'ın görevden alınmasını istediği iddia edildi. CBS News'un aktardığına göre Başkan Donald Trump'ın kabinesinin üyeleri, başkan destekçilerini Kongre Binası'na yürümeye teşvik ettikten sonra, Amerikan Anayasası'nın 25'inci maddesinin uygulanmasını talep ediyor.

Anayasanın 25'inci maddesi, görevini yerine getiremeyen başkanların bu makamdan nasıl uzaklaştırılacağına ilişkin süreci belirliyor. Anayasa'nın 25'inci maddesi, yazar Michael Wolff'un kitabında, Beyaz Saray çalışanlarının Başkan Trump'ın akıl sağlığından kaygı duyduklarını ifade ettiklerini yazması üzerine gündeme gelmişti.







