Donald Trump, kendi sosyal ağını resmen açtı

Başta Facebook olmak üzere Twitter, Instagram ve Snapchat, Trump'ın sesini internet ortamında duyurmasını engellemişti. Trump da bunun ardında kendi sosyal ağımı kuracağım demişti ve bu artık gerçek oldu.

Şu an için istenen düzeyde olmasa da Donald Trump'ın kurduğu sosyal ağ, Twitter'ın yenilenmiş bir versiyonuymuş gibi duruyor.

“From the Desk of Donald J. Trump” isimli platformu Trump, “özgürce ve güvenli bir şekilde konuşulacak bir yer” olarak tanımlıyor. Platformda kişilerin Trump’a farklı mesajlar gönderebileceği aktarılıyor. Dileyen kullanıcılar, buradaki gönderileri Facebook ya da Twitter'dan paylaşabiliyor.

Trump'ın sosyal ağının henüz test aşamasında olduğunu, kullanıcı girişlerinin yapılamadığını ve sitedeki pek çok işlevin de çalışmadığını belirtelim.



