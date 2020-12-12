Donald Trump: Oyun oynamayı bırakın, hayat kurtarın
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından ABD Gıda ve İlaç Dairesi hakkında paylaşımda bulundu.
12 Aralık 2020, Cumartesi 09:39 Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ni (FDA) hedef aldı. Trump, “Fazlasıyla bürokratik FDA hala büyük, eski, yavaş bir kaplumbağa. Aşıları hemen onaylayın, oyun oynamayı bırakın ve hayat kurtarmaya başlayın” dedi.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1337369403638362114
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