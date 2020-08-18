The Verge'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, ByteDance'in sahibi olduğu TikTok'un rakibi olan Triller isimli mobil uygulamada hesap açtı.

Aynı habere göre, Trump'ın ABD merkezli Triller'da açtığı hesapla şimdiden hatırı sayılır bir kitleye ulaştı. Zira hesap üzerinden yayınlanan tanıtım videosu yarım milyondan fazla izlendi.

TikTok’a rakip olarak geliştirilen Triller, birkaç hafta içerisinde ABD’de 700 binden fazla cihaza indirildi.

Trump, 7 Ağustos'ta da ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı.

ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyuran Trump, güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini, Microsoft ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli firmanın TikTok'un ABD kolunu alması gerektiğini belirtmişti.