ABD başkanı Donald Trump ve eşi First lady Melania Trump arasındaki ilişki ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Donald Trump ABD başkanı olduğu günden beri kameralar önüne her geçtiğinde eşi Melania Trump'la verdiği pozlar tartışma konusu oluyor. Slovenya doğumlu First Lady Melania Trump bu yıl 50 yaşına bastı. ABD Başkanı, Melania ile 2005 yılında evlendi, çiftin 14 yaşında Barron adında bir oğulları var.

Çiftin basının karşısında verdikleri pozlarda Melania Trump'ın hiç gülümsememsi ve eşinin elini tutmaktan kaçınması dünya kamuoyunda tartışmalar yaratmaya devam ediyor. ABD First Lady’si Melania Trump’la ilgili geçen yıl yayınlanan bir biyografide Melania'nın eşiyle yataklarını ayırdığı ve gecelerini kendi özel süitinde geçirdiği iddia edilmişti.

Gelecek hafta yayınlanacak Melania Trump biyografisi dünyanın en çok konuşulan çiftinin evliliğiyle ilgili bir detayı daha ortaya çıkarıyor.

Melania Trump, Donald Trump ile olan evlilik sözleşmesini oğulları Barron’un finansal haklarını iyileştirmek adına 2017 yılında yenilemiş. First Lady hakkında gelecek hafta yayınlanacak kitaba göre, Melania’nın Beyaz Saray’a geç taşınmasının ardındaki neden de bu.

First Lady Melania Trump’ın sözleşmede, çocukları Barron’un miras haklarını garanti altına alan değişiklikler yaptığı öne sürülüyor. O dönem Melania Trump’ın, oğlu Barron’un New York’ta devam eden okulu nedeniyle Beyaz Saray’a geç taşındığı açıklanmıştı.

Kitapta geç taşınmaya bir başka gerekçe olarak, Başkan Trump hakkında çıkan cinsel taciz iddiaları ve Melania’nın bu süreçte zamana ihtiyaç duyması gösteriliyor.

Anlaşma Sanatı: Melania Trump’ın Anlatılmamış Hikâyesi

Washington Post gazetesi muhabirlerinden Mary Jordan tarafından kaleme alınan kitap “Anlaşma Sanatı: Melania Trump’ın Anlatılmamış Hikâyesi” adını taşıyor.



