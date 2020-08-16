Dünya Donald Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti

Donald Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti

Dünya

Donald Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bir süredir hastanede tedavi gören kardeşi Robert Trump hayatını kaybetti.

16 Ağustos 2020, Pazar 09:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kardeşinin ölümüne ilişkin yazılı açıklama yapan Trump, "Büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki harika kardeşim Robert bu gece huzur içinde hayata gözlerini yumdu. O benim sadece kardeşim değil, aynı zamanda en iyi arkadaşımdı. Seni çok özleyeceğiz, ancak bir gün yeniden kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

Trump'a verdiği destekle bilinen Robert Trump'ın, bir süredir kamuoyunda açıklanmayan bir hastalıktan dolayı tedavi gördüğü bildirilmişti. Trump, kısa süre önce Manhattan'daki New York-Presbyterian Hastanesi'ne kaldırılan kardeşini dün ziyaret etmişti.

Robert Trump'ın kesin ölüm nedenine ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Çaresiz erkekler!
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fransa’da günlük vaka sayısı 3 bini geçti