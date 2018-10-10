ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ile ilgili, Cemal Kaşıkçı konusunu üst düzey bir Suudi liderle görüştüğünü belirterek, “Bu çok kötü bir durum.” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunun kendileri için "çok önemli bir mesele” olduğunu kaydeden Trump, “Sonuna kadar gideceğiz.” dedi.

AA