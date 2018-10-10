Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump: Üst düzey Suudi yetkilerle görüştüm, bu kötü bir durum. Bu olayın derinlemesine araştırılmasını istiyorum.

10 Ekim 2018, Çarşamba 19:34 Son Güncelleme: 10 Ekim 2018, Çarşamba 20:05
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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ile ilgili, Cemal Kaşıkçı konusunu üst düzey bir Suudi liderle görüştüğünü belirterek, “Bu çok kötü bir durum.” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunun kendileri için "çok önemli bir mesele” olduğunu kaydeden Trump, “Sonuna kadar gideceğiz.” dedi.

AA

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