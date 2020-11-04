Dünya Donald Trump'tan seçim açıklaması

Donald Trump'tan seçim açıklaması

Dünya

Donald Trump'tan seçim açıklaması

ABD'de başkanlık için yarışan Donald Trump seçime dair açıklamalarda bulundu.

04 Kasım 2020, Çarşamba 10:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ABD başkanlık seçimlerinde yarış devam ederken Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

Donald Trump'ın açıklamaları:

Öncelikle First Lady'ye, aileme, Başkan Yardımcısı Pence'e teşekkür ediyorum. Büyük bir kutlama için hazırlanıyoruz. Çok inanılmaz sonuçlar alıyoruz. Dışarı çıkıp bu kadar güzel bir şeyi, kutlamak istiyoruz. Bu ülkenin vatandaşları inanılmaz bir şekilde sandığa gitti. Florida'da kazanmayı beklemiyorduk. Orayı da kazandık. Ohio'yu, Texas'ı kazandık. 

Günün önemli manşetleri için tıkla

Georgia'ya da açılmamış yüzde 7'lik oy kaldığına göre bizi yakalamaları asla mümkün değil. Arizona'da çok imkan var. Orada da bizim için zafer olacağını söyleyenler var. Trump bölgesi diye ne kast ediyorlarsa sadece oralarda değil oy aldığımız yerler. Biden'ın bizi yakalaması oldukça imkansız.

Fark çoktu ama çok az bir fark kaldı aramızda. Pensilvanya'yı da çok ciddi bir fark ile kazanıyoruz. 690 bin oy farkla öndeyiz şu anda. Biz yüzde 64'ünü almış durumdayız oyların. Bu noktadan sonra bizi yakalamaları imkansız. 

Texas'ı kazandık bu kesin. Orada harika bir vali var. Tebrik ettim onu, o da beni tebrik etti. Orada nerdeyse seçim sonucu belli olmuş gibi görünüyor. Oy farkına bakacak olursak sanki 12 oy farkıyla gidiyormuşuz gibi bir şey yok.

Ne oldu diye sordu insanlar. Onlar kazanamayacaklarının farkına vardılar. İşi mahkemeye taşıyalım dediler. Bunu ilk günden itibaren söylemiştim.

Kuzey Carolina'da öndeydik. Sonra birden her şey durdu. Bu bir sahtekarlık; bu bir ABD kamuoyunu kandırma işi. Bu bir utanç ABD için. Açıkça söylemek gerekirse biz bu seçimi kazandık!

ABD yüce mahkemesini artık oy vermeleri durdurmasını istiyoruz. Artık sabahın dördünde açılmamış oylar çıktı denemsini istemiyoruz. Benim için çok üzücü bir an. Biz bunu kazanmış durumdayız.


İlgili Haberler
ABD seçimlerinde son durum


 

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
‘Kolum nerden aldın sen bu zinciri?’
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Başbakan orduya 'yönetimi devir' emri verdi