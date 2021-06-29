Türkiye Dondurma yerken aşısını oldu! Bakan Koca paylaştı…

Dondurma yerken aşısını oldu! Bakan Koca paylaştı…

Türkiye

Dondurma yerken aşısını oldu! Bakan Koca paylaştı…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın’da gezici aşı ekibinin, dondurma yiyen gence aşı yaparken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

29 Haziran 2021, Salı 14:08 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, Bartın’da gezici aşı ekibinin görevleri sırasında çekilen fotoğrafını Twitter'daki hesabından paylaştı. Bakan Koca, sağlık ekibinin yolda aşı olup olmayacağını sorduğu, dondurma yiyen Furkan isimli gence talebi üzerine aşı yaparken çekilen fotoğrafını "Bartın’daki gezici aşı ekibimiz, 18 yaşındaki Furkan’la yolda karşılaştı. Aşı olmak isteyip istemediğini sordular. Aşısı hemen orada yapıldı. Elinde dondurma olduğu için maskesini indirmişti. Tekrar takmayı unutmuş. Böylesi bir anda bu kadarı olur. (Ekip, aşıya devam)" notuyla paylaştı. 

Ayhan ACAR / DHA



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