Dondurmalı irmik helvası tarifi: Dondurmalı irmik helvası nasıl yapılır?
İrmik helvası Türk mutfağında en çok sevilen tatlılardan biri. Dondurmalı irmik helvası tarifi deneyenler bir daha bu lezzetten vazgeçemiyor. Sevdiklerinize hazırlamak için dondurmalı irmik helvası tarifi arıyor ya da dondurmalı irmik helvası nasıl yapılır merak ediyorsanız "dondurmalı irmik helvası tarifi, dondurmalı irmik helvası nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
20 Mart 2020, Cuma 13:05 Son Güncelleme:
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İrmik helvasının dondurmayla buluşmasından ortaya çıkan nefis lezzete inanamayacaksınız. Sevdiklerinize hazırlamak için dondurmalı irmik helvası tarifi arıyor ya da dondurmalı irmik helvası nasıl yapılır merak ediyorsanız "dondurmalı irmik helvası tarifi, dondurmalı irmik helvası nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
Dondurmalı irmik helvası tarifi
Dondurmalı irmik helvası malzemeleri
- 250 gram tereyağı
- 500 gram irmik
Şerbeti için;
- 250 ml süt
- 1 su bardağı su
- 2 su bardağı şeker
Dondurmalı irmik helvası içi İçin;
- Dondurma
Dondurmalı irmik helvası yapılışı
Şerbeti için uygun bir karıştırma kabına su, süt ve şekeri koyup şeker eriyene kadar karıştırın. Daha sonra uygun bir tencereye tere yağını alın ve eritip irmiği ilave edin. Orta ateşte karıştırarak kavurmaya başlayın. Ortalama 10 dakika kadar kavurun. Kavrulan irmiğe şerbetini de ilave ederek tencerenin kapağını kapatın. Şerbetini çeken helvayı karıştırın ve koyulaştıktan sonra ocağı kapatarak demlenmeye bırakın. Servis edileceğinde içerisini streç film ile kaplanan kasenin içerisine helvadan koyun. Ortası çukur kalacak şekilde helvayı yayın. Helvanın ortasına dondurmadan koyun ve daha sonra alt tabanını da helva ile kapatın. Servis tabağına kaseyi ters çevirip üzerini dilediğiniz şekilde süsleyin.