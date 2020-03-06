Dondurmayı yalayıp dolaba geri koymaya 1 ay hapis cezası

ABD'nin Teksas eyaletinde, sosyal medyada şaka olarak paylaşmak için, süpermarkette dolaptan aldığı dondurmayı yaladıktan sonra yerine geri koyan bir kişiye bir ay hapis cezası; 100 saat ücretsiz çalışma, 1000 dolar para cezası verildi ve dondurma şirketine 1565 dolar ödemesine hükmedildi. Söz konusu video, Facebook'tan kaldırılmadan önce 157 bin kez izlendi. 24 yaşındaki D'Adrien Anderson dondurma kutusunu geriye dönüp satın aldığı kamera kayıtlarında görüldü. Anderson daha sonra markete dönüp, polise yaladığı dondurmanın satın alındığını kanıtlayan faturayı da gösterdi. Buna karşın, dondurma üreticisi Blue Bell şirketi, önlem olarak dolaptaki tüm dondurmaları değiştirdi ve bu şirkete 1565 dolara mal oldu. 24 yaşındaki D'Adrien Anderson'un dondurmayı yalayıp yerine koyarken koyduğu video, geçtiğimiz Ağustos'ta sosyal medyada paylaşılmıştı.







