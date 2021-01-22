Yemek Döndürme tarifi: Döndürme nasıl yapılır?

Döndürme tarifi: Döndürme nasıl yapılır?

Yemek

Döndürme tarifi: Döndürme nasıl yapılır?

Uşak yöresinin enfes lezzetlerinden biri olan döndürme tarifi en sevilen hamur işlerinden birisidir. Yöresel lezzet sevenler döndürme nasıl yapılır merak ediyor. İster ıspanakla isterseniz de kabakla yapabileceğiniz döndürme tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

22 Ocak 2021, Cuma 17:19 Son Güncelleme:
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Kışın ıspanakla yaz aylarında ise genellikle kabakla yapılan döndürme tarifi Uşak mutfağına ait enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için döndürme tarifi arıyor ya da döndürme nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Döndürme tarifi, yapılışı malzemeler ve püf noktası...

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Döndürme tarifi

Döndürme malzemeleri

Hamuru için:

  • 1 kilogram un
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Yarım yemek kaşığı yoğurt

İç harcı için:

  • 1 kilogram ıspanak
  • 250 gram peynir
  • 3 kahve fincanı sıvı yağ

Üzeri için:

  • 50 gram sıvı yağ
  • 1 su bardağı yoğurt

Döndürme yapılışı

Ispanağı doğrayın. Peynir ve zeytinyağı ile karıştırıp iç harcı kenara alın. Un, tuz, yoğurt ve sıvı yağı derin bir kaseye alın. Azar azar soğuk su ekleyerek kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Hamuru iki bezeye ayırın. Bezelerden birini açıp üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ sürün ve un serpin. Kenarlarını 5-6 yerinden yaprak gibi kesin. Yaprakları ortada birleşecek şekilde katlayın. Bir müddet dinlendirdikten sonra yeniden tepsi büyüklüğünde açın. Yağladığınız tepsiye yerleştirin. Üzerine ıspanaklı harcı yayın. Diğer hamuru da aynı şekilde açıp ıspanakların üzerine yerleştirin. Mümkünse odun ateşi üzerinde, yoksa ocakta döndüre döndüre altını pişirin. (Fırında pişirecekseniz üzerine zeytinyağı ve yoğurt karışımı sürebilirsiniz.) Altı pişince başka bir tepsi yardımıyla alt üst edin. Diğer tarafı da pişince yeniden tepsiyle ters çevirin. Dilimleyip servis edin.

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