Altınok'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Dönemin İçişleri Bakanına (Efkan Ala) Gerekirse hatırlıyorum başımı taşın altına koyarım dedim. Her gruptan her meslekten insanları çuvalın içine koymuşlar. Temel sebep algıyı oluşturabilmek. 3 eski bakanın oğulları var. Onları alıp kokteyl soruşturma yapmışlar. Emniyet'te gititğimde şaşkınlık vardı" dedi. 6-7 arkadaş bismillah dedik başladık. Zekeriya Öz'e fırsat vermedik. Ben onun yanına gidene kadar haber verdiler. O kaçtı gitti.

FETÖ kriptolu telefonlarımızı bile dinledi.

Hükümeti tamamen yıkmak istiyorlardı.

İçeride de çok destekleri var. Emniyet'in içinde de destekleri vardı. Maalesef o dönem İstanbul'un sivil yönetiminde görev alan şahıslar bizim penceremize bakıyorlar.

Kastettiğiniz vali mi? sorusu...

Bakmıyorlar, bizim gibi bakmıyorlar...

Tapeler

Büyük bir kısmını faha sonraki süreçte kameraları incelerken 17 Aralık'tan bir hafta boyunca bilgisayar kasaları, çuval dosyaları, log kayıtlarında var. Belli olmasın diye FETÖ'cü bir polis getirip götürüyor. Kartla giriş çıkışları var.

O dönemin çok ünlü siyasetçilerin, yargıçların iş adamlarının ses kayıtlarını bulduk. Herkesi dinlemişler. Yarın öbür gün lazım olur diye dinlemişler. İmha ettik. Kaçırdıkları da var tabi. Sadece ses kayıtları değil görüntü kayıtları da var.

O süreçte siyaset nasıl bir sınav verdi?

AK Parti hariç siyaset yalnız bıraktı bizi. AK Parti içerisinden de şüphesi olanlar vardı. Siyaset 17-25 Aralık'ta iyi bir imtihan vermedi.

Büyük bir mücadele verildi. FETÖ gibi terör örgütlerini tamamen bitirdik diyebilmek bence cahillik olur. Sağda solda kriptoları mutlaka olur. En son örnek CHP İzmir Urla Belediye Başkanı FETÖ'den tutuklandı.

Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

17-25 Aralık bir darbe girişimidir. Sonradan ortaya çıkan belgeler bunu kanıtladı. Bu püskürtülden bir kaç gün sonra oradaki bilgisayarlarda ele ortaya çıkan belgeyi hatırlarsınız o belge emniyet tarafından hazırlanmış aslında yargının yapması gereken belgeyi emniyette yapmışlar. Fezleke hazırlamışlar. Dönemin Başbakanı diyor... Uzun bir fezleke. Her şeyi hazırlamışlar, kurguyu hazırlamışlar. Yargılayacaklar. Başbakanı da yargılayacaklar. Çok açık bir biçimde.

250 bin kişinin konuştuğu öevrenin de herkesi dinlemişlerdi. O zaman bunların hepsi ortaya çıktı. Kamuoyuyla paylaşıldı.

33 ili merkez olmak üzere 81 ili kapsayan kaotik olmak üzere operasyon talimatı veriyorlar. Bunların hepsi yasaya hukuka aykırı. Bunlar başarılı olsa ülkeyi Ortadoğu ülkesine çevirmek. Kaotik ortam oluşturacak operasyon hazırlamışlar.

İlk Tunus'ta bir seyyar satıcının yakmasıyla başlayan Arap Baharı ve gösterilerin devam etmesi. 17 aralık... Türkiye FETÖ ile topyekün mücadele etmeli.

15 Temmuz yöneticilerin dirayeti ile önlendi.







