Donetsk ve Luhansk bölgeleri nerede, neresi gibi sorular internette merak edilen konuların başında geliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini resmen tanıma kararı dünyayı resmen alarma geçirirken, tepkiler de peş peşe geldi.

Bu son dakika gelişmesi sonrası Donetsk nerede? Luhansk bölgesi neresi? gibi konular büyük merak uyandırdı. İşte Ukrayna'nın şehirleri, eyaletleri, illeri Donetsk ve Luhansk bölgelerine dair bilgiler...

DONETSK NERESİ, HANGİ ÜLKEDE?

Donetsk, veya eski adıyla Stalino, Ukrayna'daki Donetsk yönetim biriminin merkezi. Çevresindeki kömür madenleri nedeniyle, Ukrayna'nın en büyük metalurji merkezlerinden biridir. Nüfus 1,131,700. Şehrin futbol takımı, dünyaca ünlü Shakhtar Donetsk takımıdır.

LUHANSK NEREDE?

Luhansk, Ukrayna'nın Luhansk Oblastının başkenti olan şehirdir. Bu şehir, Luhanka Nehrinin Vilhova Nehriyle kesiştiği yerde 1795 yılında kurulmuştur. Şehrin nüfusu 2013 yılı itibarıyla 425.848'dir.



