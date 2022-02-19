Donetsk'te hareketli anlar! Tahliye başladı...
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LPR) ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR)'nin cuma günü bağımsızlıklarını ilan etmesinin ardından Ukrayna ordusunun bir saldırı başlattığı öne sürüldü. Vatandaşların Rostov Bölgesi'ne tahliye edildiği duyuruldu.
19 Şubat 2022, Cumartesi 10:05 Son Güncelleme:
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Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, bölgede genel seferberlik kararnamesi imzaladığını söyledi.
Puşilin, "Yedekte bulunan yurttaşları askeri bölüklere gelmeye çağırıyorum. Bugün genel seferberlik kararnamesi imzaladım." açıklamasını yaptı.
Puşilin, son birkaç gün içinde DPR'nin Ukrayna özel servislerinin çeşitli terör eylemlerini engellediğini de sözlerine ekledi.
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