Donk: "Belki ileride forvet oynayabilirim"

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederken gecenin yıldızı Ryan Donk açıklamalarda bulundu.

'İLK DOKUNUŞUMDA GOL OLDU'

"Topa ilk dokunuşumda gol oldu. Daha önce Sinan'a da söylüyordum. Kanatlarımız iyi top taşıyorlar ve iyi orta yapıyorlar. Pozisyon öncesinde Mariano'nun kontrolünü gördüm ve düşünmeden ön direğe hareketlendim. Anlamlı bir gol oldu."

'BELKİ İLERİDE FORVET OYNAYABİLİRİM'

Çok güzel bir taktik hamlesiydi hocamızın yaptığı. Uzun toplarla geldiğimizde bütün hava toplarını onlar kazanıyordu. Belki ileride forvet oynayabilirim, kim bilir.