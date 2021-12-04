Futbol Donk'tan geceye damga vuran hareket!

Donk'tan geceye damga vuran hareket!

Futbol

Donk'tan geceye damga vuran hareket!

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının 60. dakikasında Donk, yere düşen Can Bozdoğan'ı kucaklayıp yerden kaldırdı. İki oyuncu arasında kısa süren gerginlik tatlıya bağlandı.

04 Aralık 2021, Cumartesi 11:00 Son Güncelleme:
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1-1 sona eren Kasımpaşa-Beşiktaş maçının 60. dakikasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Bu dakikada Beşiktaş'ın golünü kaydeden Can Bozdoğan ceza sahası içinde yere düştü. Hollandalı savunmacı genç futbolcuyu kucaklayıp yerden kaldırdı. 

İki oyuncu arasındaki kısa süren gerginlik tatlıya bağlandı. 

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