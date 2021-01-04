Donmak üzere olan kedi cama vurarak yardım istedi

Sputnik'te yer alan habere göre, Kanada'nın Quebec şehrinde yaşayan bir kadın, turuncu bir kedinin evinin camını tırmalayarak kendisinden yardım istediğini gördü. Kedinin fotoğrafını çeken kadın, hayvan barınağı sahibi Marie Simard ile iletişime geçti. Kediye Aslan ismini koyan Simard, kedinin donmak üzere olduğunu, dişlerinin çürüdüğünü ve kurtlandığını söyledi. Yapılan tahliller sonucunda Aslan'da ayrıca şeker hastalığı ve cilt alerjisi de görüldü. Aslan, yardım istediğini duyan hayvansever sayesinde kurtuldu ve şimdi tedavileri devam ediyor.

Fotoğraf: Facebook/ one cat at a time

Simard, Aslan hakkında, "Çok sevecen bir kedi. Sokaktaki yaşantısını unuttu, dışarı çıkmaya çalışmıyor. Veteriner onun çok hasta ve bitkin olduğunu söyledi. Hemen müdahale etmeseydik kışı atlatamazdı" diyor.

Fotoğraf: Facebook/ one cat at a time

Aslan'ın vahşi bir sokak kedisi olmadığını fark eden yetkililer onun kayıp bir evcil hayvan olabileceğini düşündü. Simard ise Aslan'ın sorumsuz sahipleri tarafından terk edildiğine inanıyor. Simard, Aslan'ın sahiplenildiğini ve tedavisinin tamamlanacağını söyledi.

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