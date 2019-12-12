Donmak üzereyken bulduğu kediye sahip çıktı

Çetin kış şartları insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde donmak üzere olan sokak kedisine bir iletişim firmasında çalışan Jihat Erhan, sahip çıktı. Erhan, kaloriferin yanında ısıtmaya çalıştığı kedinin karnını doyurdu. Erhan, 'Çalıştığım iş yerinin bulunduğu plazanın girişinde donmak üzere olan kediyi fark ettim. O sırada yemek yiyordum. Yemeği bırakıp, kediye sahip çıktım. Önce ısıtmaya çalıştım, sonra da kendi yemeğimi yedirdim. Soğuk havada hayvanlara sahip çıkmak hepimizin insanlık görevidir. Yemeğimi kediyle paylaştığım için çok mutluyum. Akşama kadar aç kalsam da idare edebilirim. Ama sokak hayvanları dayanamaz. Herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkmasını istiyorum' dedi.

Arabasının motoruna sıkışan kediyi sahiplendi

Kozcağız beldesinde taksi şoförlüğü yapan Hulusi Akdemir, durağa gelen müşterisi ile yola çıktı. 74 T 0155 plakalı otomobili ile bir süre ilerledikten sonra aracın motor bölgesinden kedi sesi geldiğini duyan Akdemir, hemen oto yıkamacılığı yapan arkadaşı Erol Güneş’in iş yerine gitti. Erol Güneş taksinin motor kısmına giren yavru kediyi uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Güneş, yavru kediyi sahiplenerek iş yerinde bakmaya başladı.

DHA-İHA