Dönmeli davul

MALZEMELER

Koli kartonu, ip, pipet, çeşitli

boncuklar, silikon yapıştırıcı, makas ve

kalem / Yaş: 4-6

NASIL OYNANIR?

Kartondan 2 eş daire çizip kesin. Daireden sarkacak kadar ip kesin ve uçlarına boncukları bağlayın. Bir dairenin yüzüne ipi, boncuklar kenarlardan sarkacak şekilde silikonla yapıştırın. Pipeti de ortaya yapıştırın ve diğer daireyi üzerlerine yapıştırın. Davulu pipetten tutun ve iki eliniz arasında hızlıca döndürün. Boncuklar kartonlara çarpıp ses çıkaracak.