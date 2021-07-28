Etkinlik Rehberi Dönmeli davul

Dönmeli davul

Etkinlik Rehberi

Dönmeli davul

Bu tarz vurmalı oyunlar çocukların ritim duygusunu geliştirirken aynı zamanda duygusal olarak rahatlamalarını sağlar.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 11:04 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Koli kartonu, ip, pipet, çeşitli

boncuklar, silikon yapıştırıcı, makas ve

kalem / Yaş: 4-6

NASIL OYNANIR? 

Kartondan 2 eş daire çizip kesin. Daireden sarkacak kadar ip kesin ve uçlarına boncukları bağlayın. Bir dairenin yüzüne ipi, boncuklar kenarlardan sarkacak şekilde silikonla yapıştırın. Pipeti de ortaya yapıştırın ve diğer daireyi üzerlerine yapıştırın. Davulu pipetten tutun ve iki eliniz arasında hızlıca döndürün. Boncuklar kartonlara çarpıp ses çıkaracak.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Gerçek hayattan esinlenen etkinlikler
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