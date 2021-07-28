Dönmeli davul
Bu tarz vurmalı oyunlar çocukların ritim duygusunu geliştirirken aynı zamanda duygusal olarak rahatlamalarını sağlar.
28 Temmuz 2021, Çarşamba 11:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
Koli kartonu, ip, pipet, çeşitli
boncuklar, silikon yapıştırıcı, makas ve
kalem / Yaş: 4-6
NASIL OYNANIR?
Kartondan 2 eş daire çizip kesin. Daireden sarkacak kadar ip kesin ve uçlarına boncukları bağlayın. Bir dairenin yüzüne ipi, boncuklar kenarlardan sarkacak şekilde silikonla yapıştırın. Pipeti de ortaya yapıştırın ve diğer daireyi üzerlerine yapıştırın. Davulu pipetten tutun ve iki eliniz arasında hızlıca döndürün. Boncuklar kartonlara çarpıp ses çıkaracak.
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