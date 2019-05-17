Donnie Johnson idam edildi!

68 yaşındaki Donnie Johnson, tam 35 yıl sonra ABD Tennessee'da idam edildi. Zehirli iğneyle idam, Nashville kentindeki yüksek güvenlikli Riverbend hapishanesinde yerel saatle 19.37'de gerçekleşti.

Johnson'ın iş arkadaşı McCoy, ifadesinde çifti 15 dakika yalnız bıraktığını ve geri döndüğünde Connie Johnson'ın cesedini bulduğunu söylemişti.

Milliyet'in aktarıdığına göre katil, Connie'nin cesedini kadının aracına koydu ve bir alışveriş merkezinin yanına park etti. Bir sonraki sabah alışveriş merkezindeki bir dükkan sahibinden kayıp olan karısını bulmak için yardım istedi. Kurban kısa süre sonra ağzında büyük bir çöp poşetiyle bulundu.

Soruşturma sürerken Johnson suçlamaları reddetti ve zehirli iğneyle idam edilmemek için de mücadele verdi.

ABD'deki idam karşıtları, sabaha karşı Riverbend hapishanesi yakınlarında toplandı.

Alabama eyaletinde ise arkadaşıyla birlikte arkadaşının babası, nişanlısı ve kadının iki çocuğunu öldüren Michael Samra idam edildi. 1997 yılında gerçekleşen cinayetlerde Samra'nın ortağı, Mark Duke'tu.

Johnson ve Samra'ya zehirli iğne vurulması, bu yıl ABD'deki altıncı ve yedinci idam olarak kayıtlara geçti.







