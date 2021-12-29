Dönüm noktası! Firavunun sırları ortaya çıktı

1881 yılında keşfedilen Mısır Firavunu I. Amenhotep’in çiçekler ve görkemli bir ahşap yüz maskesi ile süslenmiş mumyası o kadar hassastı ki, arkeologlar kalıntıları açığa çıkarmaya asla cesaret edemedi. Bu da onu 19. ve 20. yüzyıllarda bulunan ve henüz açılmamış tek Mısır kraliyet mumyası haline getirdi. Yüz yılı aşkın bir sürenin ardından, arkeologlar yeni teknolojiler sayesinde hiçbir fiziksel müdahale olmadan dijital bir şekilde mumyayı açmayı başardı.

TOMOGRAFİ KULLANILDI

Mısırlı bilim insanları 3 bin 500 yıllık mumyanın sargılarını açmak ve içeriğini incelemek için üç boyutlu bilgisayarlı tomografi (BT) taramasını kullandı.

Kahire Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde radyoloji uzmanı olan Prof. Dr. Sahar Saleem konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mumyayı dijital olarak açarak ve sanal katmanlarını (yüz maskesini, bandajları ve mumyanın kendisini) 'soyarak' bu iyi korunmuş firavunu benzeri görülmemiş ayrıntılarla incelme olanağı bulduk" dedi.

Frontiers in Medicine dergisinde yayımlanan çalışmanın bulguları, I. Amenhotep’in öldüğünde yaklaşık 35 yaşında ve 169 santimetre boyunda olduğunu buldu. Ayrıca firavunun sünnetli olduğu ve sağlıklı dişleri olduğu ortaya konuldu. Uzmanlar, ayrıca sargıların içinde yaklaşık 30 muskayı ve benzersiz bir altın kuşağı ortaya çıktı.

YÜZÜ İLE İLGİLİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Diğer taraftan Saleem; firavunun dar bir çenesi, küçük bir burnu, kıvırcık saçları ve hafif çıkıntılı üst dişleri olduğunu söyledi. Çalışmanını, ölüm nedenini açıklayacak herhangi bir yara veya şekil bozukluğunu göstermediğini aktardı.

I. Amenhotep, Mısır'ı milattan önce 1525 ile 1504 yılları arasında yaklaşık 21 yıl boyunca yönetti. 18. Hanedanlığın ikinci firavunuydu ve birçok tapınak inşa ettiği büyük ölçüde barışçıl bir saltanatı vardı.

Araştırmacılar, mumyanın hiyeroglif metinlere göre, rahipler tarafından 21. Hanedanlık döneminde onarılmaya çalışıldığını ve , muhtemelen antik mezar soyguncularının yol açtığı çeşitli hasarlardan muzdarip olduğunu keşfetti.

Saleem, mumyayı incelemeden önce, metinlerde bahsedilen bu rahiplerin ve mumyacıların, muska gibi bazı eşyaları sonraki firavunlar için yeniden kullanmak için firavunun mumyasını açmış olabileceklerini düşündüklerini fakat yanıldıklarını söyledi.

Saleem, "En azından 21. hanedanın rahiplerinin mezar soyguncularının verdiği yaraları sevgiyle onardığın ve,I. Amenhotep’in mumyasını eski ihtişamına kavuşturduğunu, muhteşem mücevherleri ve muskaları koruduğunu gördük” dedi.

Kaynak: NTV