Dönüşüm: Plüton, Plüton Retrosu

2008 yılından bu yana Oğlak burcunda ilerleyişini sürdüren Plüton, bu burcun ifadesinde olan konular üzerinde bilinçaltını, bilinç haline çıkaracak etkileri harekete geçirmekte. 2023 yılına kadar (Mart 2023) bu burçta kalacak olan Plüton kolektif bir gezegen olarak, kitlesel, toplumsal boyutta, düzen ve sistem prensiplerine ait gerçekleşecek olan büyük dönüşümsel güçlerin oluşumunu ve bu oluşumun devam edecek sürecini göstermekte.

Bizler kendi bünyemizde oluşturduğumuz kontrol, otorite, statü, görev bilinci yaratımları üzerine düşünmeye ve bu güdülerin ortaya koyduğu benliğin değişmeye muhtaç yönleri ile karşılaşmaya hazır olmalıyız. Plüton’un yeraltı tanrısı olduğunu hatırladığımızda yüzeysel bir etkiden bahsetmediğimizi, köklü dönüşümsel etkiler ile karşılaşmış ya da karşılaşacak olduğumuzu bilmek, bu gezegenin yaratımını bilinçlerde farkındalık olarak yıkımın ötesine geçirmenin en önemli basamağını oluşturacaktır.

28 Nisan günü retro hareketine başlayan Plüton önümüzdeki 5 aylık süreç içerisinde, içsel gözlemlere yönelik etkiler altında olacağımızın işaretçisi. Kişiyi iç dünyasına sürükleyebilecek ve iç dünyasının en derinlerine gömülü gizli benliği ile karşılaştırabilecek olan Plüton retrosu, yepyeni bir benliği ortaya çıkarmanın ancak geçmişten kalan tüm tortulardan arınmak, geçmişin gölge etkisinden kurtulmak gerekliliğinin yerine getirilmesi ile sağlanabileceğini ortaya koymakta.

28 Nisan–5 Ekim arasında Yükselen burcumuza göre Plüton retrosunu nasıl değerlendirebiliriz diyerek baktığımızda;

Koç: Geleceğe yönelik hedeflerinizi, uzun vadeli planlarınızı ortaya koymak ve harekete geçmek için zihnen odaklanmanız ve doğru yönde ilerlediğinizden emin olmanız için mükemmel bir süreç olarak değerlendirebilirsiniz. İlerlemeden önce sağlam adımlarla yürüdüğünüzden emin olmak için bir nevi testten geçirdiğiniz şeyler meslek hayatınızı kariyerinizi, çalışma koşullarınızı, gelecek projelerinizi etkileyebilecek.

Boğa: Hayata bakış açınızın bir nevi yeniden şekillenmekte olduğu uzunca bir dönem geçirmekte olduğunuzu fark etmiş olmalısınız. Fikirleriniz ve gelecek yönünde yaşantınıza katmak istediğiniz şeyler üzerine düşünmek için bu süreci değerlendirebilirsiniz. Yeni bakış açısı edinebileceğiniz çalışmalara, eğitimlere yönelebilir, kendinizle ilgili yepyeni farkındalıklar kazanabilirsiniz.

İkizler: Maddi koşullarınız üzerinde yeni kararlar almadan önce içinde bulunulan koşulların gözden geçirilmesinin gerekliliği ile karşılaşabileceğiniz bu sürece gerçekçi bakış açısı ile yaklaşmak size avantaj sağlayacaktır. Geçmişten kalan parasal konuları kapsayan meselelerin çözümüne odaklanmak daha sonrasında sizin rahat ilerlemenize imkân sağlayabilir.

Yengeç: Evlilik, özel ilişkilerinize yönelik farkındalık getiren etkiler size bu konulara ait yeni kararlar almanız konusunda bir pencere aralayabilir. Bu süreci ilişkiniz üzerine gerçekçi bakış açınızı yöneltmek ve değişime ihtiyacınız olan noktalarda yenilenmeyi göze almak ile değerlendirebilirsiniz.

Aslan: İş hayatınızda veya gün içinde genel olarak hayatınızda önemli yer eden konular ve kişiler üzerinde, değişen koşullar ile karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte koşullarınızı gözden geçirmek ve yeni düzenlemeler yapmak için, içinde bulunacağınız süreci değerlendirebilirsiniz. Gerçekleştirmeyi arzu ettiğiniz şeylerde kendinize olan güveninizi bulmanıza bir nevi ihtiyacınız var.

Başak: Sevgi ve aşk ile bağlı olduğunuz kişilere yönelik yeni bir bakış açısı içinde olabileceğiniz bu süreçte, ilişkilerinizde değişim rüzgârı sizi içsel olarak düşünmeye ve bazı yeni kararlar almaya zorlayabilir. Sizin dışınızda gerçekleşen olaylar üzerinde gereken kontrolü edinmeyi öğrenmeye ihtiyacınız var.

Terazi: Ev ve aile meselelerine yönelik değişen koşullar ile karşılaşmanın mümkün olabileceği bu süreçte gelişen durumlara karşı kontrolünü elinize almanız gerekebilir. Sorunları çözmek için gereken odaklanmayı göstermek fayda sağlayacaktır.

Akrep: Özellikle zihinsel olarak içe dönebileceğiniz bu dönemi geleceğe yönelik plan ve projelere yönelmeden önce var olan şartları iyileştirmek için değerlendirebilirsiniz. Diğer kişiler ile olan bağlarınız ve onlardan size yansıyan engelleri akılcı çözümlerle bertaraf edebilirsiniz.

Yay: Uzunca bir süredir mali koşullarınızın hayatınızda odak noktası haline geldiğini fark etmişsinizdir. Bu süreçte finansal açıdan güvenilir adımlar atmaya dikkat etmekte ve şartlara hâkim olmaya çalışmanın imkânını yaratmaya yönelmekte fayda var.

Oğlak: Hayatınızın birçok alanında önemli değişimler yaşadığınız uzunca bir sürenin içinde olduğunuzu fark etmişsinizdir. Plüton’un retro ilerlediği bu süreçte içinde bulunduğunuz şartlara gerçekçi ve sorumluluk sahibi bakış açısıyla bakmak ve sonrasında atmak istediğiniz adımlar için yeniden plan-projeler yapmak, uygulamaya yönelmekle değerlendirebilirsiniz.

Kova: Geçmişi düşünme, bilinçaltı zihninize dalma veya sezginizi daha fazla dinleme arzunuzun arttı bir sürece girdiğinizi hissedebilirsiniz. Kendinizi dinlemek ve içinde bulunduğunuz şartları yeniden değerlendirmek için bu süreci değerlendirebilir ve ruhunuzu bir nevi güçlendirmek adına kendinizi yeniden yapılandırabilirsiniz.

Balık: Geleceğe yönelik önemli hedeflerinizi ortaya koymak üzere olduğunuz bir süreç içinde olduğunuzu fark edebilir ve Plüton’un retro ilerlediği bu süreci ilerlemek ve kendinize olan güveni ortaya koymak için elinizde olan şartları sağlamlaştırmak adına değerlendirebilirsiniz.

Hepimize mutlu bir hafta diliyorum

Sevgiyle