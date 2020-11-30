Dönüşüme tanıklık ettik

Ambargolara inat yerli silah gücü

Sıçramanın anahtarı

Türkiye'de son 25 yılda en çok atılımın yaşandığı alanlardan biri de savunma sanayii oldu. Bir zamanlar piyade tüfeğine kadar dışa bağımlı olan Türkiye, bugün savunmada yüzde 70 yerliliği yakaladı. Örtülü ambargolar, tehditler, teröre verilen destek savunma sanayiinde sıçramanın da anahtarı oldu. Alamadığı silahı ve teçhizatı yerli imkanlarla üreten Türkiye’nin dev firmaları bugün dünya arenasında boy gösteriyor.

Sıra savaş uçağında

SİHA’ların Suriye’de ve sınırlarımızda terörle mücadelede gösterdiği üstün başarı ortada. Şimdi sıra yerli savaş uçağında. Yerli savaş uçağının 2028’de hangardan çıkması bekleniyor. 25 yıl önce tüm bunlar birer hayalden ibaretti. Bugün ise tek tek gerçeğe dönüşüyor. Dünyanın en iyi ilk 100 firması arasında Türkiye’den 7 firmanın yer alması ve her geçen yıl bu sayının artıyor olması savunmada Türkiye’nin elini global arenada daha da güçlendiriyor.

Doğalgaz rezervleri

Son 25 yılda sanayiden teknolojiye, altyapıya ve savunmaya kadar birçok alanda radikal değişimlere tanıklık ettik. Ama bunlar içerisinde özellikle enerjideki milli hamleler en dikkat çekici olanıydı. 21 Ağustos’ta Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfedildi. 17 Ekim’de buna 85 milyar metreküplük rezerv daha eklendi.

Toplam 405 milyar metreküplük rezerv tarihe geçti. Değeri 85-90 milyar doları bulan kaynak, enerjide dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltacak. 2023 itibarıyla kullanıma sunulacak doğalgazın hanelerin enerji faturasını da düşürmesi bekleniyor. Bu arada Akdeniz ve Karadeniz’de arama faaliyetleri sürüyor. Açıklamalar benzer keşiflerin yakın olduğuna işaret ediyor.

ÇEYREK ASIRLIK HİKAYEYİ RAKAMLAR ÇOK NET ÖZETLİYOR

25 yıllık değişimi ve tarihi dönüm noktalarını anlatmaya sayfalar yetmez. 25’inci yaşımızı kutlarken gelinen noktayı özetlemek için sektörlerin ve tarihi olayların röntgenini kısaca çekmeye çalıştık. Her yeni yaşta daha güçlü ve büyük bir Türkiye’ye şahitlik edeceğimize inanıyoruz.