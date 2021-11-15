Tüm dünyanın severek yediği donut, Amerika'da üretilmeye başlayan ve bol kalorili bir tatlıdır. İsteğe göre sade, iç kremalı, reçelli, karamelli gibi seçeneklerle de tüketilebilir. Peki, evde donut nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız donut tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

DONUT TARİFİ

Donut malzemeler

1 çay bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 tane yumurta

Üzeri için:

Eritilmiş çikolata

Şekerleme süsleri

DONUT YAPILIŞI

Bir kapta sütü biraz ılıtın. Üzerine maya ve toz şekeri ekleyip karıştırın ve 5 dakika bekletin.

Derin bir kapta mayalı karışım, sıvı yağ, tuz, su, yumurtayı ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Yoğurduğunuz hamuru 1 saat dinlendirin. Dinlenen hamuru merdane yardımıyla açıp yuvarlak bir aparatla kesin.

Kızgın yağda iki tarafını kızartın. Kızarttığınız hamurların üzerine eritilmiş çikolata döküp şekerleme süsleriyle süsleyin.



