Donut (Oyun)
Çocuklar boyamam ve el işi faaliyetleri sırasında bir işi yapmanın mutluluğunu ve hazzını duyarlar. Bu etkinliklerle çocuklar bir iş başarmanın ve bir eser ortaya koymanın rahatlığını hisseder. Bu his çocuğun güven duygusunu gelişmesini sağlar. +3 Yaş
20 Ağustos 2021, Cuma 11:29 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
- Renkli guaj boyalar
- Makas
- Kalem
- Renkli boncuklar
- Karton
NASIL OYNANIR?
Öncelikle çocuğunuzla beraber kartonların üzerine büyükçe çemberler çizip kesin. Çemberlerinizin muazzam gözükmesini istiyorsanız su bardağının alt kısmını kullanarak çemberleri çizebilirsiniz. Sonrasında çemberlerin ortasına daha küçükçe bir çember daha çizip kesin. Donutları istediğiniz guaj boya ile renklendirip boncuklarla süsleyebilirsiniz. Seçim sizin!