Donut (Oyun)

MALZEMELER

Renkli guaj boyalar

Makas

Kalem

Renkli boncuklar

Karton

NASIL OYNANIR?

Öncelikle çocuğunuzla beraber kartonların üzerine büyükçe çemberler çizip kesin. Çemberlerinizin muazzam gözükmesini istiyorsanız su bardağının alt kısmını kullanarak çemberleri çizebilirsiniz. Sonrasında çemberlerin ortasına daha küçükçe bir çember daha çizip kesin. Donutları istediğiniz guaj boya ile renklendirip boncuklarla süsleyebilirsiniz. Seçim sizin!