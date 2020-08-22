Dora ne demek? Dora ne anlama gelir?
Türkiye'de en çok sevilen isimlerinden birisi de Dora. Peki, Dora isminin anlamı nedir? Dora ne anlama gelir? Dora'nın anlamı nedir? Dora ismi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız haberimize bir göz atın.
22 Ağustos 2020, Cumartesi 15:49 Son Güncelleme:
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Son zamanlarda popüler hale gelen isimlerden birisi de Dora ismidir. Peki, Dora isminin anlamı nedir? Dora ne anlama gelir? Dora'nın anlamı nedir? Dora ismi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız haberimize bir göz atın.
Dora isminin anlamı
(Türkçe)1. En yüksek yer, uç.2. Bir şeyin üst kısmı, yukarısı, tepe.3. Dağ doruğu.
Dora isminin sözlük anlamı
- Raf.
- Tepe, en yüksek yer, uç
- Yüksek yer
Cinsiyet: Erkek
1. Dağ doruğu. 2. Bir şeyin üst kısmı, yukarısı, tepe. 3. En yüksek yer, uç.
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