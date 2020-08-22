Dora ne demek? Dora ne anlama gelir?

Son zamanlarda popüler hale gelen isimlerden birisi de Dora ismidir. Peki, Dora isminin anlamı nedir? Dora ne anlama gelir? Dora'nın anlamı nedir? Dora ismi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız haberimize bir göz atın.

Dora isminin anlamı

(Türkçe)1. En yüksek yer, uç.2. Bir şeyin üst kısmı, yukarısı, tepe.3. Dağ doruğu.

Dora isminin sözlük anlamı

Raf.

Tepe, en yüksek yer, uç

Yüksek yer

Cinsiyet: Erkek

1. Dağ doruğu. 2. Bir şeyin üst kısmı, yukarısı, tepe. 3. En yüksek yer, uç.



