Pratik Bilgiler Dora ne demek? Dora ne anlama gelir?

Dora ne demek? Dora ne anlama gelir?

Pratik Bilgiler

Dora ne demek? Dora ne anlama gelir?

Türkiye'de en çok sevilen isimlerinden birisi de Dora. Peki, Dora isminin anlamı nedir? Dora ne anlama gelir? Dora'nın anlamı nedir? Dora ismi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız haberimize bir göz atın.

22 Ağustos 2020, Cumartesi 15:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son zamanlarda popüler hale gelen isimlerden birisi de Dora ismidir. Peki, Dora isminin anlamı nedir? Dora ne anlama gelir? Dora'nın anlamı nedir? Dora ismi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız haberimize bir göz atın.

Dora isminin anlamı

(Türkçe)1. En yüksek yer, uç.2. Bir şeyin üst kısmı, yukarısı, tepe.3. Dağ doruğu.

Dora isminin sözlük anlamı

  • Raf.
  • Tepe, en yüksek yer, uç
  • Yüksek yer

Cinsiyet: Erkek

1. Dağ doruğu. 2. Bir şeyin üst kısmı, yukarısı, tepe. 3. En yüksek yer, uç.

İlgili Haberler
Arya isminin anlamı nedir? Arya ne anlama gelir?Zeynep isminin anlamı nedir? Zeynep ne anlama gelir?


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Yasemin Candemir
ATM’den kartım kopyalandı, tüm param çalındı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Başak burcu ev dekorasyon önerisi