Dorayaki tarifi: Dorayaki nasıl yapılır?
Japonların en sevilen ve bilindik atıştırmalıklarından biri de dorayaki tarifi. Bu kadar popüler olan atıştırmalığı merak edenler dorayaki nasıl yapılır merak ediliyor. Türk usulü dorayaki tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
28 Ocak 2021, Perşembe 10:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Tüm dünya tarafından sevilerek tüketilen dorayaki tarifi, en popüler atıştırmalık tariflerinden birisi. Sevdiklerinize hazırlamak için dorayaki tarifi arıyor ya da dorayaki nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Dorayaki tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Dorayaki tarifi
Dorayaki malzemeleri
- Yarım su bardağı un
- 2 yemek kaşığı şeker
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı su
- Yarım paket kabartma tozu
İçine sürmek için:
- 100 gram konserve kırmızı fasulye
- Yarım su bardağı şeker
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
Öncelikle hamur malzemelerini derin bir kaseye koyun. Çırpma teliyle çırparak pankek hamuru haline getirin. Hafifçe yağladığınız tavaya küçük ve biraz kalın tabakalar halinde dökün. (Sandviç yapacağınız için boyutlarının eşit olmasına çalışın.)Her iki tarafını da pişirdiğiniz pankekleri bir kenara alın. Anko adı verilen tatlı kırmızı fasulye püresi için suyunu süzdüğünüz kırmızı fasulye konservesini robota alın. Üzerine şekeri de ekleyip iyice püre haline gelene kadar çekin. Ardından pankekleri pişirdiğiniz tavaya aktarın. Tereyağını da ekleyip kıvamı ve rengi koyulaşana kadar pişirin. Önce oda sıcaklığında ardından buzdolabında iyice soğuttuğunuz fasulye püresini iki pankekin arasına koyup sandviç yapın. Sandviçleri teker teker streç filme sarıp sıkıca bastırın. Buzdolabında 15-20 dakika daha beklettikten sonra servis edebilirsiniz.