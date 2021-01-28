Dorayaki tarifi: Dorayaki nasıl yapılır?

Tüm dünya tarafından sevilerek tüketilen dorayaki tarifi, en popüler atıştırmalık tariflerinden birisi. Sevdiklerinize hazırlamak için dorayaki tarifi arıyor ya da dorayaki nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Dorayaki tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Dorayaki tarifi

Dorayaki malzemeleri

Yarım su bardağı un

2 yemek kaşığı şeker

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı su

Yarım paket kabartma tozu

İçine sürmek için:

100 gram konserve kırmızı fasulye

Yarım su bardağı şeker

1 tatlı kaşığı tereyağı

Dorayaki yapılışı

Öncelikle hamur malzemelerini derin bir kaseye koyun. Çırpma teliyle çırparak pankek hamuru haline getirin. Hafifçe yağladığınız tavaya küçük ve biraz kalın tabakalar halinde dökün. (Sandviç yapacağınız için boyutlarının eşit olmasına çalışın.)Her iki tarafını da pişirdiğiniz pankekleri bir kenara alın. Anko adı verilen tatlı kırmızı fasulye püresi için suyunu süzdüğünüz kırmızı fasulye konservesini robota alın. Üzerine şekeri de ekleyip iyice püre haline gelene kadar çekin. Ardından pankekleri pişirdiğiniz tavaya aktarın. Tereyağını da ekleyip kıvamı ve rengi koyulaşana kadar pişirin. Önce oda sıcaklığında ardından buzdolabında iyice soğuttuğunuz fasulye püresini iki pankekin arasına koyup sandviç yapın. Sandviçleri teker teker streç filme sarıp sıkıca bastırın. Buzdolabında 15-20 dakika daha beklettikten sonra servis edebilirsiniz.



