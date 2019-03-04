Dördüncü kattan atlayan kız arkadaşına 'Ölme' diye yalvardı

Doğanbey TOKİ’lerde gerçekleşen olay, kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Doğanbey TOKİ’lerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sevgilisi ile kavga eden Fatma K., apartmanın 4’üncü katında bulunan evlerinin camından atladı. Bunun üzerine sevgilisi koşarak aşağıya, Fatma K.’nin yanına indi. Sevgilisinin yerde yattığını gören adam hemen 112’yi aradı. 112 gelene kadar da Fatma K.’nin başında "Sen ne yaptın Fatma, ölme" diye dakikalarca ağıt yaktı.

Talihsiz kadın gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Fatma K.’nin sevgilisi gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.



