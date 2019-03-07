Dördüncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Olay saat 16.00 sıralarında Şeyhşamil Mahallesi 31’inci Sokak’ta bulunan 6 katlı Sibem Evler Apartmanı’nın 4’üncü katında meydana geldi.

TOPRAK ZEMİNE DÜŞTÜ

İddiaya göre, balkon penceresinden bakan C.N. Y. (13) bir anda dengesinin kaybedince toprak zemine düştü. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan çocuğu ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan C.N.Y.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

İHA