Dorian Kasırgası, 'Kategori 5'e çıkarıldı

Ulusal Kasırga Merkezi, Florida eyaletini vurması beklenen Dorian Kasırgası'nın 5'inci kategoriye alındığını açıkladı

01 Eylül 2019, Pazar 16:24
A A
Dorian Kasırgası, 'Kategori 5'e çıkarıldı

ABD´nin Florida eyaletini vurması beklenen kasırga, doğu kıyısına doğru yön değiştirmişti. Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian Kasırgası'nın 'Kategori 5'e çıkarıldığını duyurdu. ABD´ye doğru yaklaşan kasırganın, yaklaştıkça şiddetini artırdığı belirtildi.

HIZI 260 KİLOMETREYE ULAŞABİLİR

Kategori 5, kasırganın rüzgâr hızının yaklaşık 260 kilometrelere ulaşabileceği anlamına geliyor.

DHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...