Dorian Kasırgası, 'Kategori 5'e çıkarıldı
Ulusal Kasırga Merkezi, Florida eyaletini vurması beklenen Dorian Kasırgası'nın 5'inci kategoriye alındığını açıkladı
ABD´nin Florida eyaletini vurması beklenen kasırga, doğu kıyısına doğru yön değiştirmişti. Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian Kasırgası'nın 'Kategori 5'e çıkarıldığını duyurdu. ABD´ye doğru yaklaşan kasırganın, yaklaştıkça şiddetini artırdığı belirtildi.
HIZI 260 KİLOMETREYE ULAŞABİLİR
Kategori 5, kasırganın rüzgâr hızının yaklaşık 260 kilometrelere ulaşabileceği anlamına geliyor.
DHA