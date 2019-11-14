ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Cedar Adası'nı vuran kasırgada suya kapılan hayvanların kilometrelerce yüzdüğü belirtiliyor.

Mini tsunami ile suya çekilen ineklerin öldüğü düşünülüyordu. Cape Lookout Milli Parkı'nda tespit edilen inekleri geri getirmek için bir planlama yapıldığı açıklandı. Park görevlileri, üç ineğin yaklaşık sekiz kilometre yüzerek hayatta kalmayı başardıklarını söyledi. Görevlilerin ilk ineği, kasırgadan bir ay sonra, diğerlerini ise birkaç hafta önce fark ettiği kaydedildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, yetkililer, bazı atların başına geldiği gibi Atlantik Okyanusu'na sürüklenmedikleri için çok şanslı olduklarını da vurguluyor.

Dorian Kasırgası'nın uydudan görüntüsü

#olayıngeçmişi