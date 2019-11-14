Dorian Kasırgası'nda kaybolan inekler başka bir sahilde bulundu
Amerika'nın doğu sahillerini vuran Dorian Kasırgası, geniş çaplı bir hasara neden olmuştu. Özellikle Bahamalar'da etkisini gösteren Dorian nedeniyle 2 bin 500 kişinin kayıp olduğu, 20 kişinin öldüğü bildirilmişti. Ancak ABD'den sevindiren bir haber geldi. Eylül ayında Dorian Kasırgası nedeniyle kaybolan 3 inek, kilometrelerce uzaktaki başka bir sahilde bulundu.
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Cedar Adası'nı vuran kasırgada suya kapılan hayvanların kilometrelerce yüzdüğü belirtiliyor.
Mini tsunami ile suya çekilen ineklerin öldüğü düşünülüyordu. Cape Lookout Milli Parkı'nda tespit edilen inekleri geri getirmek için bir planlama yapıldığı açıklandı. Park görevlileri, üç ineğin yaklaşık sekiz kilometre yüzerek hayatta kalmayı başardıklarını söyledi. Görevlilerin ilk ineği, kasırgadan bir ay sonra, diğerlerini ise birkaç hafta önce fark ettiği kaydedildi.
BBC Türkçe'nin haberine göre, yetkililer, bazı atların başına geldiği gibi Atlantik Okyanusu'na sürüklenmedikleri için çok şanslı olduklarını da vurguluyor.
Dorian Kasırgası'nın uydudan görüntüsü
#olayıngeçmişi
- Amerika'nın güneydoğu açıklarındaki Bahama Adaları'ndan başlayarak kuzeye doğru ilerleyen Dorian Kasırgası, 5 Eylül'de Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinin kıyı bölgelerini etkilemişti.
- Kasırga Bahamalar'da 20 kişinin ölümüne ve büyük bir yıkıma yol açmıştı.
- AB'nin doğu kıyılarında etkili olan kasırga, 'en güçlü kasırga' olarak kayıtlara geçti.