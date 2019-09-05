Dorian Kasırgası’nda ölenlerin sayısı 20’ye yükseldi

Bahamalar Sağlık Bakanı Duane Sands, yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle 7 olarak açıklanan ölü sayısının 20’ye çıktığını ve sayının daha da artmasından endişe duyulduğunu söyledi. Atlas Okyanusu’nda Bahamalar’ı 5’inci kategoride vuran kasırga, can kaybına ve büyük hasara neden oldu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) yayımladığı görüntüler, kasırganın Bahamalar’da neden olduğu tahribatın boyutunu ortaya koyuyor.

70 BİN KİŞİNİN ACİL İNSANİ YARDIMA İHTİYACI VAR

Kasırganın vurduğu Bahamalar’ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise 70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis de Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60’ının zarar gördüğünü açıkladı.

ABD'YE DOĞRU İLERLİYOR

Kategori 2 seviyesine gerileyen ve ABD’nin doğu yakasına doğru ilerleyen Dorian Kasırgası’nın Florida ve Georgia eyaletlerini vurması, ayrıca Güney ve Kuzey Carolina da etkili olması bekleniyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybeden ancak hala tehdit oluşturmayı sürdürdüren ve saatteki hızı 177 kilometreye gerileyen kasırganın sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Kasırga nedeniyle Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde çok sayıda uçak seferi iptal edilirken, Kuzey Karolina eyaletinde ise zorunlu tahliyeler yapıldı.

AA