Dornaz alfa nedir? Dornaz alfa ne için kullanılır?

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, corona virüs tedavisi için üzerinde çalıştıkları ilacın ismini açıkladı. Prof. Ovalı, Dornaz alfa ilacının acilen hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı açıklamasını yaptı. Peki Dorfaz alfa nedir?

Dornaz alfa, DNA’yı seçici olarak klivaj eden bir enzim olan rekombinant insan deoksiribonükleaz I’nın oldukça saf bir çözeltisidir. Dornaz alfa, kistik fibroz hastalarının balgam / mukusunda bulunan DNA’yı hidrolize eder ve akciğerlerdeki viskoziteyi azaltır ve salgıların daha iyi temizlenmesini sağlar.

Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinant formudur, bu nedenle “rekombinant human DNAz” (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Bu ilaç, KF hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötrofillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA’yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sıklık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla kullanılır.

"İnsanların hayatından gün çalmak istemedik"

Corona virüs tedavisi için kendini ve ekibini laboratuvara kapatan ve günlerdir çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "Sadece bir ay içinde tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan'da görecek" diyerek büyük merak uyandırmıştı.

Ercüment Ovalı'dan corona virüs tedavisi için yeni bir açıklama geldi. Ovalı, ''1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim.'' dedi.



